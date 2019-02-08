بسمة بوسيل ترغب في مساعدة فتاة مغربية أثارت تعاطف الكثيرين ـ صورة

تعاطفت مصممة الأزياء المغربية، بسمة بوسيل، مع قصة فتاة مغربية، فقدت عينها بسبب السرطان، وتعاني نظرة المجتمع إليها، لكنها أكدت أنها قوية في مواجهتها للواقع بشجاعة.

وراجت بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، قصة الفتاة، بعد أن سلطت وسائل إعلام الضوء عليها.

ويبدو أن بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري، تامر حسني، تريد مساعدة الفتاة، إذ أكدت مصادر خاصة أنها توصلت برقمها، بعدما نشرت صورتها، مع عبارة بحث عن وسيلة للتواصل معها.