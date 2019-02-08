الأمير “هاري” وعقيلته في زيارة رسمية للمغرب

يعتزم الأمير “هاري”، وزوجته “ميغان ماركل”، زيارة المغرب، لأول مرة ، بين 23 و25 فبراير الحالي.

وأصدر قصر “كنسينغتون”، اليوم الجمعة، بلاغا عن الزيارة الرسمية، التي يقوم بها دوق ودوقة “ساسكس” للمغرب.

وتأتي هذه الزيارة الرسمية بطلب من حكومة المملكة البريطانية.

وينتظر أن تعلن سفارة بريطانيا في المغرب جدول أعمال الزيارة، في وقت لاحق.

ويزور الأمير هاري، وزوجته ميغان دولا عديدة ضمن أنشطتهما المتعلقة بحقوق الإنسان، والبيئة.