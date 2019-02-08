كفر ياسيف: سطو مسلح في وضح النهار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفذ شخصان مقنعان عملية سطو مسلح على محل لبيع المجوهرات في قرية كفر ياسيف، بعد ظهر اليوم الجمعة.
وبحسب المعلومات المتوفرة، تمكن اللصان من سرقة كمية من المجوهرات.
واستدعيت الشرطة إلى المكان وباشرت أعمال التحقيق والبحث عن المشتبهين بعد أن هربا من المكان على متن دراجة نارية.
يذكر أن حالة من الهلع والقلق سادت بين المواطنين الذين تواجدوا في محيط المكان عند اقتراف عملية السطو المسلح.
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