انت الان تتابع تفاصيل خبر استشهاد ثاني أسير فلسطيني بسجون الاحتلال خلال أيام والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الجمعة 8 فبراير 2019 05:26 مساءً - استشهد أسير فلسطيني من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، يوم الجمعة، داخل سجن بئر السبع جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت القناة السابعة العبرية أن الأسير المحكوم بالمؤبد ياسر حامد اشتية (36 عاماً) "وُجد ميتاً في ظروف غامضة" داخل زنزانة في السجن.
وقالت القناة إن مصلحة سجون الاحتلال فتحت تحقيقاً في ظروف استشهاد الأسير.
واشتية من قرية "تل" جنوبي غرب نابلس، وكان محكوماً بالمؤبد بتهمة قتل إسرائيلي عام 2009.
والأربعاء الماضي، استشهد الأسير فارس بارود (51 عاماً) من مخيم الشاطئ غربي غزة داخل سجون الاحتلال بفعل سياسة الإهمال الطبي الإسرائيلي.
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