شكرا لقرائتكم خبر عن عبدون يفتتح المختبر العلمي بمجمع العيون التعليمي والان مع التفاصيل

افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم_ مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت بمعية المدير العام لمكتب وزارة النقل بالساحل ناصر احمد القرزي والمدير العام لمديرية غيل باوزير الدكتور عدنان محمد حمران والقائم بأعمال مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية عبدالعزيز عمر عمشوش لمجمع بارشيد التعليمي بمنطقة العيون بمديرية غيل باوزير , المختبر العلمي المتكامل مع ظلة ومسرحا للمجمع.

ويأتي ذلك ضمن خطة التدخلات العاجلة لمشاريع تحسين البيئة المدرسية بدعم من قبل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

وعقب قص الشريط بحضور العميد عوض عبدالله الحيقي قائد لواء الأحقاف وإدارة ومعلمي المجمع وجمع من أهالي المنطقة أطلع الوكيل عبدون على محتويات المختبر من الوسائل والاجهزة الحديثة العلمية المختبرية.

الوكيل عبدون اشار الى أهمية هذه التدخلات النوعية التي ستسهم في تحسين جودة التعليم وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي للمقررات المنهجية بما يعود على طلاب أبناء المنطقة بالنفع والفائدة في تحصيلهم العلمي وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى المجمع والمديرية .

مؤكداً ضرورة الحفاظ على هذه المنجزات التربوية والتعليمية والتي تأتي ضمن حصة المشاريع العاجلة الممولة من قبل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني للقطاع التربوي والتعليمي لكافة مديريات المحافظة .

مشدداً على ضرورة الاهتمام بالجانب الفني والإشراف والمتابعة التقييمية لمستوى أداء المعلمين والحرص على إيصال المعلومة للطالب وفقا للطرق والاساليب التي اكتسبوها من هذه المراحل في قاعات الدرس

هذا وقدمت قيادة ادارة مجمع بارشيد التعليمي درع الشكر والعرفان لوكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت الاستاذ جمال سالم عبدون نظير جهده الكبيرة في النهوض بواقع العملية التعليمية بالمجمع والمنطقة .

وبعد ذلك قام الوكيل بجولة شملت عدد من مدارس وثانويات ومجمعات مديرية غيل باوزير وهي مدارس منطقة الريان للبنين والبنات والفقيد احمد ابوبكر السومحي والطليعة للبنات والفقيد عمر علي غيث للتعليم الأساسي بمنطقة شحير وثانوية شحير للبنين ومدارس بن سلمان النموذجية بالغيل وابوبكر الصديق للتعليم الأساسي للبنات ليختتم الجولة في مدرسة عمر بن الخطاب للبنين والبنات بمنطقة النقعة بالمديرية.

وخلال هذه الجولة التفقدية النوعية لتلك المدارس والثانويات اطلع الوكيل عبدون على سير العملية التربوية والتعليمية وما ينفذ من خطة التقويم الدراسي اليومي والمتابعة والإشراف على مستوى أداء المعلمين والمعلمات .مؤكدا خلال لقائه بالإدارات المدرسية حرص قيادة المكتب على تذليل كافة الصعوبات التي تقف أمام سير العملية , وموجها بضرورة توفير الاحتياجات الضرورية من وسائل وتجهيزات إدارية .

واشادت وكيل الوزارة مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت بجهود الجميع في الالتزام والانضباط من قبل الإدارات والمعلمين والطلاب والطالبات بشكل منتظم أسهم وتحسين مستوى جودة التعليم وخلق الاستقرار التعليمي الذي تشهده مدارس وثانويات ومجمعات ورياض الأطفال بمديريات ساحل حضرموت .

بدوره عبر المدير العام لمديرية غيل باوزير الدكتور عدنان حمران عن سعادته بهذه الزيارة التي قام بها وكيل الوزارة مدير مكتب تربية المحافظة الاستاذ جمال سالم عبدون واطلاعه على مستوى سير الدارسة بالمدارس والثانويات ودعمه الإدارات بالعديد من الاحتياجات الضرورية للإدارات المدرسية .

مؤكدا بأن مديرية غيل باوزير شهدت وتشهد يوما عن يوم وعام عن عام تطور ونهضة تربوية وتعليمية بالمديرية .