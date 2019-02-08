أعلنت منطقة مكة في السعودية، عن إلقاء القبض على رجل ظهر في فيديو يسجل لحظة اعتدائه على امرأة عند مدخل منزل.
وأكدت إمارة مكة على حسابها الرسمي في "تويتر" أن "الجهات الأمنية، بتوجيه من أمير مكة بالنيابة بدر بن سلطان، ألقت القبض على الرجل وأحالته إلى الجهات ذات العلاقة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".
ويظهر الفيديو الرجل، وهو يمسك المرأة ويعتدي عليها ويدفع بها عنوة إلى داخل المنزل، بينما تبكي الضحية وتصرخ.
واستدعى الفيديو موجة تعليقات غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب مستخدمو "تويتر" بملاحقة المعتدي وحماية حقوق المرأة في المملكة، وذلك في تغريدات منشورة تحت هاشتاغ "رجل يعتدي على امرأه بمكه".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تداول فيديو تحرش رجل بامرأة في مكة.. السلطات تعتقل المعتدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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