وزير الإعلام اليمني يطالب الأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية بالحديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجمعة، الأمم المتحدة بفتح ممرات آمنة لقوافل الإغاثة الإنسانية بمحافظة الحديدة، غربي البلاد، والعمل على تفريغ مخزون القمح في المطاحن، وكشف الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وشدد الإرياني، في تغريدات على حسابه في موقع "تويتر"، على الأمم المتحدة بضرورة لعب دور أكثر فعالية، للتخفيف من معاناة المدنيين في مناطق سيطرة ‎المليشيا والذين باتوا دروعا بشرية.

الأمم المتحدة تعلن التوصل إلى "تسوية أولية" بشأن ملف الحديدة

ولفت إلى أن مصداقية وسمعة ومكانة ‎الأمم المتحدة في اختبار حقيقي ما لم تتخذ إجراءات رادعة ضد مليشيا الحوثي المدعومة من نظام طهران، والتي لم تنفذ أيا من التزاماتها في اتفاقيات السويد.

وأشار المسؤول اليمني إلى أن البيان الصادر عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارك لوكوك" كشف عن مسؤولية ‎مليشيا الحوثي عن عرقلة وصول فرق الأمم المتحدة إلى مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة، والتي يوجد بها حبوب تكفي لإطعام أكثر من 3 ملايين شخص لمدة شهر، فيما ملايين اليمنيين يعانون، وحذر من تعرضها للتلف.

وأكد الإرياني ضرورة عكس بيان لوكوك في الإفادة الدورية لمبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث أمام ‎مجلس الأمن الدولي، وكشف الطرف المعرقل لاتفاق ستوكهولم.