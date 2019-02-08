فرنسا.. هل يخشى ماكرون تحالف «السترات والنقابات»؟

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«أخذت الحركة الاحتجاجية في فرنسا منحى جديدا، بعدما قررت السترات توحيد أنشطتها مع النقابات، ويخطط المتظاهرون للنزول معا كل أسبوع، وقد قاموا بالخطوة الأولى، يوم الثلاثاء الماضي. وعلى هذه الخلفية، تنوي الحكومة تشديد قانون الاحتجاجات الجماهيرية». فهل ينبغي على ماكرون الخوف من التحالف الناشئ بين السترات والنقابات؟ عن هذا السؤال أجاب رئيس مركز الدراسات الفرنسية في معهد أوروبا، يوري روبينسكي.
روبينسكي قال: «الاتحاد العمالي العام، (CGT) الذي يرأسه مارتينيز، اتحاد نقابي كان يسيطر عليه الشيوعيون في السابق، وهو اتحاد صلب وعنيد، خلاف الإصلاحيين، ولكنه في المرتبة الثانية بعدد الأعضاء، فقد ضعف وضعه. ليس لدى هذا الاتحاد فرصة الآن لتنظيم إضرابات قومية واسعة النطاق. لقد حاولوا القيام بذلك عدة
روبينسكي قال: «الاتحاد العمالي العام، (CGT) الذي يرأسه مارتينيز، اتحاد نقابي كان يسيطر عليه الشيوعيون في السابق، وهو اتحاد صلب وعنيد، خلاف الإصلاحيين، ولكنه في المرتبة الثانية بعدد الأعضاء، فقد ضعف وضعه. ليس لدى هذا الاتحاد فرصة الآن لتنظيم إضرابات قومية واسعة النطاق. لقد حاولوا القيام بذلك عدة مرات، وفشلوا. والآن، قاموا بمحاولة الانضمام إلى السترات، النتائج حتى الآن متواضعة، فالمشاركة ما زالت منخفضة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
وأضاف: «يدير الرئيس ماكرون الآن حوارا وطنيا، ويرفض اتحاد العمال المشاركة فيه، فيما الرئيس نفسه، يشارك فيه باستمرار، بشكل عام، الوضع تحت السيطرة، بمعنى أن الرئيس لن يخلي مكانه، سوف يحتفظ بمنصبه حتى نهاية ولايته، لا بديل عنه سياسيا أو شخصيا. بالطبع، ستكون انتخابات البرلمان الأوروبي، في 26 مايو».
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