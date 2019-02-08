الان تتابع الحكومة اليمنية تنفي وجود اتفاق مع الحوثيين لإعادة الانتشار في الحديدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات
نفت الحكومة اليمنية، ما أعلنته الأمم المتحدة بشأن اتفاق مبدئي مع الحوثيين حول إعادة الانتشار في الحديدة.
وقالت في بيان لها، اليوم الجمعة، إن بعثة المراقبين الدوليين تقدمت بمقترح لازال قيد الدراسة حتى الآن.
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