شكرا لقرائتكم اليمن..لجنة إعادة الانتشار بالحديدة تفشل بالتوصل لاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل "العربية" أن ممثلي ميليشيات الحوثي رفضوا البحث في آليات تنفيذ وقف إطلاق النار.

كما أفاد أن لجنة بحث إعادة الانتشار في #الحديدة أخفقت في التوصل إلى اتفاق.

وحمل ممثلو الحكومة اليمنية الحوثيين مسؤولية إخفاق جولة التفاوض. وفق ما أفاد مراسلنا.

وأعلنت #الأمم_المتحدة، الخميس، التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الحكومة اليمنية الشرعية و #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، على بدء إعادة الانتشار في #الحديدة غرب البلاد، بموجب #اتفاق_السويد .

وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار اجتمعوا للمرة الثالثة بين الثالث والسادس من الشهر الحالي على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة.

وتتألف اللجنة التي ترأسها الأمم المتحدة، من ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين.