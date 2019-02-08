الضغوط الدولية تزداد على مادورو.. والأزمة في تفاقم

دبي - بواسطة محمد فارس التقى زعماء من أوروبا وأميركا اللاتينية الخميس، سعيا لحل سلمي وسياسي لأزمة فنزويلا المتفاقمة، في حين لمح أميرال أميركي إلى أن الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو لا يتمتع بولاء الكثيرين داخل جيشه. © Sky News Screen Grab فنزويلا.. المعارضة تصر على رحيل الرئيس

وزادت الضغوط الدولية على مادورو للتنحي هذا الأسبوع فيما حذا عدد كبير من أعضاء الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة واعترفوا بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للبلد المنهار اقتصاديا.

وتواصل روسيا والصين دعم مادورو وحذرتا واشنطن وآخرين من عدم التدخل.

وعقدت مجموعة الاتصال الدولية بشأن فنزويلا اجتماعها الافتتاحي في مونتفيديو عاصمة أورغواي حيث دعت إلى تبني نهج ينأى عن التدخل من ذلك الذي تسير عليه الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى في أميركا اللاتينية.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن المجموعة، التي دشنت في أواخر الشهر الماضي، تضغط من أجل التوصل إلى حل سلمي وسياسي، مضيفة أن القرار يجب أن ينبع في نهاية المطاف من شعب فنزويلا.

وقالت موغيريني في مونتفيديو وهي تقف بجانب رئيس أوروغواي تاباري فاسكويز "هذه ليست النتيجة المرغوبة فحسب بل هي النتيجة الوحيدة إذا أردنا تجنب المزيد من المعاناة وعملية فوضوية."

وأردف قائلا "أكبر معضلة تواجه فنزويلا هي بين السلام والحرب وهذا هو السبب في أننا نصر على دعوتنا الأطراف المعنية للهدوء والمجتمع الدولي للتعامل بحذر".

وقال اجتماع المجموعة في مونتيفيديو، إنه يريد عملية في غضون 90 يوما يحدد فيها الفنزويليون مستقبلهم من خلال انتخابات حرة. وقال بعض المنتقدين إن هذا الموقف قد يبعد مادورو عن دائرة الخطر.

وتضم المجموعة من الاتحاد الأوروبي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا ومن دول أميركا اللاتينية بوليفيا وكوستاريكا والإكوادور والمكسيك وأوروغواي.

واحتفظ مادورو، الذي يصف جوايدو بأنه دمية أميركية ويسعى إلى إثارة انقلاب، بالسلطة بدعم من الجيش، رغم أن زعيم المعارضة طلب من الجيش أن يقف في صف قوى الديمقراطية.

وقال الأميرال بالبحرية كاريج فولر، قائد القيادة الجنوبية الأميركية، في جلسة بلجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي "نحن على استعداد لحماية العسكريين والمنشآت الدبلوماسية الأميركية (في فنزويلا) إذا لزم الأمر". ولم يورد تفاصيل بشأن الكيفية التي قد يرد بها الجيش الأميركي.

ودفع انهيار فنزويلا اقتصاديا في عهد مادورو وانزلاقها إلى الفقر وفرار نحو ثلاثة ملايين شخص إلى الخارج بعض الدول في أنحاء العالم لاتخاذ موقف، خاصة بعدما أعلن زعيم المعارضة جوايدو نفسه رئيسا الشهر الماضي.

وقال فولر إن فنزويلا بها نحو ألفي جنرال أغلبيتهم موالية لمادورو بسبب الثروة التي جمعوها من تجارة المخدرات وإيرادات النفط والأعمال.

لكنه ذكر أن الجنود يموتون جوعا "تماما مثل الشعب" الفنزويلي.

وأضاف "الحكومة الشرعية للرئيس خوان جوايدو عرضت عفوا ومكانا للقوات المسلحة (التي ستنشق)، والتي نعتقد أن معظمها موال للدستور وليس لديكتاتور".