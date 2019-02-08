الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة ناشدت الدولة الاميركية بالإستمرار بدعم لبنان

رحبت الجالية ال​لبنان​ية و"​التيار الوطني الحر​" في ​الولايات المتحدة​ بتشكيل حكومة لبنان ​الجديدة​ في رسالة وجّهتها الى اكثر من ٤٨٠ عضواً في ​الكونغرس الأميركي​ ناشدت فيها الدولة الاميركية بالإستمرار في دعمها الفعّال للبنان.

كما وأشادت الجالية بـ"جهود ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس الوزراء ​سعد الحريري​ في تخطّي كل العقبات السياسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية بإمتياز"، مؤكدة ان "اللبنانيين في لبنان وفي دول الإنتشار يؤيدون ​الحكومة​ وبأغلبية ساحقة".

وردّاً على ما ورد في بيان المركز اللبناني للمعلومات من ادانةٍ للحكومة الجديدة وانتقادٍ لإداء الرئيس عون وكتلته، أكدّت الجالية انّ "الرئيس عون والحكومة الجديدة على الطريق الصحيح لإعادة إنعاش إقتصاد لبنان، والمحافظة على سيادته، وتأمين العودة الآمنة للنازحين السوريين الى وطنهم"، مشيرةً الى "تداعيات ​النزوح السوري​ على ​اقتصاد​ وبيئة وأمن لبنان".

وتمنت الجالية ان يستمر الدعم الأميركي للبنان وسيادته وجيشه.