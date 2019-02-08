سفير المغرب بالرياض كشف عن أسباب استدعائه لبلاده:للبحث بعلاقات البلدين

أكد سفير المغرب لدى السعودية، مصطفى المنصوري، أن "سلطات المغرب استدعته من الرياض قصد التشاور بشأن العلاقات بين البلدين، واصفا الأمر بـ"سحابة عابرة"، موضحاً أن "سبب استدعائه يتعلق بالمستجدات التي طرأت أخيرا على مستوى العلاقات بين البلدين، خاصة بعد بث قناة "العربية" السعودية تقرير مصورا ضد الوحدة الترابية للمغرب، والذي اعتبر كرد فعل على تصريح وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة في برنامج حواري مع قناة "الجزيرة" القطرية".
ولفت المنصوري إلى أنه "جرى استدعاؤه إلى الرباط منذ 3 أيام، قصد التشاور حول هذه المستجدات"، معتبرا أن "الأمر طبيعي في العلاقات الدبلوماسية ويمكن أن تعبرها بعض السحب الباردة"، مشيراً إلى أن "الأمور سرعان ما ستعود إلى حالتها الطبيعية"، مذكرا بـ"متانة العلاقة التاريخية الأخوية التي تربط المملكتين".
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