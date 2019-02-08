المفوضية الأوروبية: موغيريني تبدأ غدا زيارة رسمية إلى القرن الأفريقي

أعلنت المفوضية الأوروبية أن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني ستتوجه غدا السبت في زيارة رسمية إلى القرن الأفريقي من 9 وحتى 13 شباط، للمشاركة بقمة الاتحاد الأفريقي ومناقشة قضايا الهجرة وتعزيز الشراكة بين الجهتين.
وأوضحت المفوضية، في بيان، أن "موغيريني ستبدأ زيارتها بإثيوبيا، حيث ستعقد قمة الاتحاد الأفريقي، وستلتقي بعدد من رؤساء دول وحكومات على هامش القمة، منهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، لمناقشة سبل تقوية العلاقات المشتركة بين بروكسل وأديس أبابا".
ولفتت إلى أن "موغيريني ستزور كينيا، حيث ستلتقي بممثلين من منظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى زيارة المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي لدعم المنظمة الدولية للهجرة، مع المدير العام للمنظمة أنطونيو فيتوريونو. وستحضر افتتاح مكاتب الاتحاد الأوروبي في نيروبي. وتختتم فيديريكا موغيريني زيارتها في جيبوتي حيث ستجتمع مع الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله".
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