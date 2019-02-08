أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أنه "في هذه الظروف، قرر الجانب الروسي، انطلاقا من دواعي أمن ممثلينا في بعثة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، اتخاذ قرار حول عدم إرسالهم الى أوكرانيا لمراقبة الإنتخابات".
وكانت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد وصفت ما قاله الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أن روسيا هي المسؤولة عن فقر أوكرانيا، بـ"الأكاذيب".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية: لن نرسل مراقبين روس إلى الإنتخابات الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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