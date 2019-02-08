الخارجية الروسية: لن نرسل مراقبين روس إلى الإنتخابات الأوكرانية

أعلنت وزارة ​الخارجية الروسية​، في بيان، أنه "في هذه الظروف، قرر الجانب الروسي، انطلاقا من دواعي أمن ممثلينا في بعثة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، اتخاذ قرار حول عدم إرسالهم الى ​أوكرانيا​ لمراقبة الإنتخابات".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ​ماريا زاخاروفا​ قد وصفت ما قاله الرئيس الأوكراني ​بيترو بوروشينكو​ أن ​روسيا​ هي المسؤولة عن فقر أوكرانيا، بـ"الأكاذيب".