وزير الطاقة الايراني: العراق بدأ تسديد ديونه المترتبة عليه بمجال الكهرباء

اعلن وزير الطاقة ال​ايران​ي رضا اردكانيان ان "​العراق​ بدأ عملية تسديد الديون المترتبة عليه في مجال ​الكهرباء​ الى ايران"، مشيراً إلى انه "في ظل المحادثات التي جرت فقد بدات عملية تسديد الديون المترتبة على العراق لايران في مجال الكهرباء".

ولفت إلى ان "اتفاقية التعاون مع العراق هي لفترة 3 اعوام وسنقوم في ظل برنامج واسع بالتعاون في مجال اعادة تاهيل صناعة الكهرباء في العراق وتدريب الكوادر البشرية وخفض الاهدار في شبكة الطاقة العراقية"، مؤكداً أن "تطوير العلاقات مع دول المنطقة لا يرتبط بالحظر الاميركي احادي الجانب"، مضيفاً: "اننا نسعى للتعاون مع دول المنطقة عبر العراق وحل وتسوية جميع القضايا في ظل اجواء التعامل".