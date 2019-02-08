وزير الداخلية التركي: ارتفاع ضحايا انهيار مبنى في إسطنبول إلى 14 قتيلا

أعلن وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​، خلال حديث صحفي، عن ارتفاع ضحايا ​انهيار مبنى​ في منطقة قارطل بالشق الآسيوي من مدينة ​إسطنبول​ إلى 14 قتيلا. ولفت صويلو إلى أن فرق الإغاثة تمكنت من إنقاذ 14 شخصا آخرين من تحت الأنقاض. ولفتت وكالة "الأناضول" إلى أن "المبنى المؤلف من 8 طوابق انهار مساء الأربعاء، فيما تواصل فرق البحث والإنقاذ البحث عن ناجين في المنطقة، كما أطلقت نيابة إسطنبول العامة تحقيقا حول أسباب انهيار المبنى".

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