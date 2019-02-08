أفاد مراسل "النشرة" في البقاعا أن لجنة الانماء والعفو العام، نفذت اعتصاما على طريق بعلبك حمص في منطقة الكيال مطالبين بالعفو العام وتخلل الاعتصام قطع الطريق الدولي.
وشكر سفير السلام العالمي في لبنان مدحت زعيتر، الحكومة بأدراج ملف العفو في البيان الوزاري، داعيا الى الاسراع باصدار قانون العفو العام الذي يعد مطلبا ملحا وحاجة لجميع اللبنانيين.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قطع طريق بعلبك حمص الدولي من مقبل المطالبين بالعفو العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.