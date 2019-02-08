تصادم 3 مركبات على أوتوستراد النقاش وجريح بانقلاب سيارة على طريق أبي سمرا

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"تصادم 3 مركبات على أوتوستراد ​النقاش​". ولفتت إلى "وقوع جريح نتيجة ​انقلاب سيارة​ على طريق ​أبي سمرا​ محلة وادي هاب في ​طرابلس​، وحركة المرور ناشطة في المحلة".

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