الحسيني عرض الأوضاع مع سفير منظمة مالطا

التقى رئيس مجلس النواب السابق ​حسين الحسيني​، سفير منظمة مالطا في ​لبنان​ ​شارل هنري داراغون​، الذي أشار في تصريح بعد اللقاء الى "أنني أردت أن أزوره قبل مغادرتي لبنان لكي أعبر له عن احترامي لهذا الرجل المنفتح والمؤمن بالحوار، لأنني أعتقد أننا في حاجة الى مثل هؤلاء الرجال ليكونوا قدوة، وقد كانت مناسبة لنتبادل وجهات النظر من أجل كسر جدار الجهل الذي هو السبب الرئيسي للعديد من المشاكل في لبنان و​العالم​ أيضا، وعلينا أن نعتمد على أمثال الرئيس الحسيني من أجل الوصول إلى هذا الهدف".

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