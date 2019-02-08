لفت رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، إلى أنّ "جورج زريق هو أب لبناني أحرق نفسه ليكون شهيدًا عن جميع اللبنانيين المقهورين الّذين لا سند لهم".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "زريق هو شهيد الضرائب والغلاء المعيشي، شهيد الاستهتار وقلّة المسؤولية، شهيد الأنانية وغش الناس. كنّا نقول إنّ أهلنا "عم يقتلوا حالن" كي يعلّموا أولادهم...".
كانت هذه تفاصيل خبر سامي الجميل تعليقا على وفاة مواطن أضرم النار بنفسه: شهيد الضرائب وغلاء المعيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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