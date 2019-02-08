رد النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على عضو كتلة "​القوات​" النائب ​ستريدا جعجع​ قائلا: "سفهاء القوّات بكل مناسبة يتهموننا ب​الأمن العام​ بقتل رمزي عيراني! وكان ردّنا: "عليكم أن تسألوا السيدة ستريدا ومجموعة يسوع الملك،أكيد عندهم كل التفاصيل"! ثارت ثائرتها على الردّ فقامت بمطالعة دفاعية شتائمية قليلة الأخلاق! وجوابنا لها ببساطة، الله أمر بالسترة، لا تتّهِموا فتُتَّهَموا".

كانت هذه تفاصيل خبر السيد ردا على ستريدا جعجع: لا تتّهِموا فتُتَّهَموا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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