لفت رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "تناهى إلينا أن ​مجلس الشورى​ إتخذ بالإجماع قراراً بإلغاء تلزيم ​دير عمار​ لعلاء الخواجا وشركائه وهناك ضغوط تمارس لمنع صدور القرار سننتظر ونرى".

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: مجلس الشورى إتخذ بالإجماع قرارا بإلغاء تلزيم دير عمار لعلاء الخواجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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