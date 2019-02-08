بري يستقبل وفدا من قيادة المستقبل ويعرض التطورات مع زاسبيكين

استقبل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​عين التينة​ وفدا من قيادة "​تيار المستقبل​" برئاسة الامين العام للتيار ​احمد الحريري​ والنائب ​نزيه نجم​ والسيدين فادي تميم وجلال كبريت. ثم استقبل بري السفير الروسي في ​لبنان​ ​الكسندر زاسبيكين​ وعرض معه التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين . واستقبل بري بعد الظهر رئيسة ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​ . ثم استقبل اللجنة الادارية ​الجديدة​ ل​نادي الحكمة​ برئاسة رئيس النادي ​ايلي يحشوشي​ والنائب الاول للرئيس القاضي داني شرابيه والنائب الثاني الدكتور رامي شدياق وامين السر كميل سعادة وعضوي اللجنة ايلي رشدان وسمير صالح ، وعرض الوفد لبرنامج نشاط النادي .

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