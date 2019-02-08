سرحان استقبل فهد ومحافظ بيروت وقضاة ومحامين هنأوه بمنصبه الوزاري

استقبل وزير العدل ​ألبير سرحان​ في مكتبه في الوزارة، المهنئين بتوليه منصبه الجديد، فتوافد حشد من رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء المحاكم ومحامون من نقابتي بيروت والشمال وموظفون واداريون في ​وزارة العدل​ وفي قصور العدل من مختلف المناطق.

وتقدم الحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ​القاضي جان فهد​ وعدد من أعضاء المجلس، رئيس ​مجلس شورى الدولة​ القاضي هنري الحلو وعدد من القضاة أعضاء المجلس، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي ​بيتر جرمانوس​، مدعي عام ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​، محافظ بيروت ​القاضي زياد شبيب​ وعدد من قضاة التحقيق في بيروت والمناطق وقضاة متقاعدون.