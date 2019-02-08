سرحان استقبل فهد ومحافظ بيروت وقضاة ومحامين هنأوه بمنصبه الوزاري

استقبل وزير العدل ألبير سرحان في مكتبه في الوزارة، المهنئين بتوليه منصبه الجديد، فتوافد حشد من رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء المحاكم ومحامون من نقابتي بيروت والشمال وموظفون واداريون في وزارة العدل وفي قصور العدل من مختلف المناطق.
وتقدم الحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد وعدد من أعضاء المجلس، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري الحلو وعدد من القضاة أعضاء المجلس، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب وعدد من قضاة التحقيق في بيروت والمناطق وقضاة متقاعدون.
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