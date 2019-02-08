شدّد رئيس "حركة الاستقلال" النائب ​ميشال معوض​، على أنّ "انتحار المواطن جورج زريق مأساة لبنانية غير مسبوقة، تمثّل أخطر العوارض الناتجة عن الدرك الّذي وصلت إليه أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية". وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "حق اللبنانيين بالتعليم يجب أن يسمو على الماديات، وعلى ​الحكومة​ الجديدة أن تتحمّل مسؤوليّاتها بسرعة لتدارك الأسوأ".

كانت هذه تفاصيل خبر معوض: حق اللبنانيين بالتعليم يجب أن يسمو على الماديات وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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