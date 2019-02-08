19 ألف ضحية.. "الإسكندرية" تعرض "أعنف كارثة طبيعية في تاريخ اليابان"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أعلن علي سعيد مدير متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية استعدادات المتحف لاستضافة معرض يوثق كارثة منطقة "توهوكو" اليابانية، الأربعاء المقبل، بالتعاون مع إحدى مؤسسات اليابان بالقاهرة وتحت رعاية قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة.

وقال "سعيد" في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن "توهوكو" واحدة من أعظم كوارث البشرية جرى توثيقها فوتوغرافياً على يد مجموعة من المصورين اليابانيين، حيث أسفر عن مصرع ما يزيد عن 19 ألف شخص وتُعرض جميعها بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

وضرب زلزال مدينة "توهوكو" في ١١ مارس ٢٠١١ واعتبر أعنف زلزال في تاريخ اليابان منذ بدء توثيق سجلات الزلازل قبل ١٤٠ عام، حيث بلغت قوته ٩ درجات وتبعه ٥٣ هزة أرضية بقوة من ٦ إلى ٧ درجات بمقياس ريختر، أعقبه موجات تسونامي هائلة ارتفعت فيها الأمواج لأكثر من عشرة أمتار.

وكانت ذكرت السفارة اليابانية بالقاهرة في بيان لها "في الحادي عشر من مارس عام 2011، أن خسائر الزلزال الأسوأ في منطقة "توهوكو". كان أثره مدمرًا حيث لقي عشرون ألف شخص حتفهم على إثره أو فقدوا، كما أنه تسبب في حادثة غير مسبوقة في محطة "فوكوشيما" النووية الأولى لتوليد الطاقة.

وجعلت التغطية الإعلامية لخسائر الزلزال أسماء مدن "توهوكو" ومحافظاتها مألوفة لدى الناس، إلا أن من يمتلك معرفة واسعة عن الجوانب الأخرى ل"توهوكو"- كمناخها وبيئتها الطبيعية والثقافية وتاريخها وأسلوب الحياة بها وسكانها- قليلون على الأرجح".