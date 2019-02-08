بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 23 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - فريق المحافظات - (الخليج 365):
يقدم "الخليج 365" نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام "2018 - 2019" في 23 محافظة بعد اعتمادها، والتصديق عليها.
كانت نسب النجاح بنتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في بعض المحافظات:"كفرالشيخ 85.76%، وسوهاج 76%، الإسماعيلية 79%، الغربية 83.5٪، المنيا 70.6%، الفيوم 75%، الوادي الجديد 90%، شمال سيناء 82%".
للتعرف على النتائج يرجى الضغط على الروابط التالية:
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