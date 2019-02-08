عامل يطعن شقيق زوجته بـ"مطواة" في مشاجرة بينهما بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

طعن عامل شقيق زوجته، اليوم الجمعة، بمطواة في مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات عائلية بشبرا الخيمة.

وجري نقل المجني عليه للمستشفى في حالة خطيرة.

تلقي العميد صموئيل عطاالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، إخطارًا من مستشفى ناصر العام بوصول "ح. س. ح"، 47 سنة، "عامل كارتة"، السابق اتهامه في عدد 8 قضايا "مخدرات، سلاح، سرقة"، مصاب بجرح طعني شبه نافذ أسفل الصدر، وجري تحويله لمستشفى معهد ناصر، ولا يمكن استجوابه.

وتبين للعميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية من سؤال نجل شقيقة المصاب "أحمد ع ح"، مكوجى، أنه حال تواجده برفقة خاله المصاب، حدثت مشادة كلامية بينه وزوج شقيقته "س ب س"، عامل، لوجود خلافات عائلية بينهما تطورت لمشاجرة اعتدى الأخير على اثرها بسلاح أبيض "مطواة"، على المجني عليه محدثًا إصابته وفر هاربًا.

تمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث القسم من ضبط المتهم.

وتبين إصابة المتهم بجروح وكدمات بالوجه والجسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2810 جنح قسم أول شبرا الخيمه لسنة 2019م، وتولت النيابة التحقيق.