محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين: سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الجمعة، علي حريق شب بمصنع للبلاستيك، بمنطقة الحادثة التابعة لمدينة القناطر الخيرية دون خسائر بشرية. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع للبلاستيك بمدينة القناطر الخيرية. انتقل علي الفور المقدم أحمد الشعراوى رئيس الحماية المدنية بمنطقة جنوب القليوبية، وجري الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وجري السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له.

وجاري حصر الخصائر المادية، وتولي النيابة التحقيق.

كانت هذه تفاصيل خبر السيطرة علي حريق في مصنع للبلاستيك بالقناطر الخيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.