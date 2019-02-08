السيطرة على حريق بمصنع أجهزة كهربائية في العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، على حريق نشب بمصنع لإنتاج الأجهزة الكهربائية بالمنطقة الصناعية الثالثة.

تلقى اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، إخطارًا من العميد اشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة أول العاشر، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بمصنع لإنتاج الأجهزة الكهربائية بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة القسم.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، بـ 5 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها.

وتبين أن المصنع مقام على مساحة 4000 متر، ونشوب الحريق كان في مخلفات ومخزون خاص بمنتجاته، وهو متوقف عن العمل منذ 7 سنوات.

وجرى السيطرة على النيران دون إصابات بشرية.