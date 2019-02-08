خيارات وتحدّيات وأزياء جديدة في لعبة "هاري بوتر: لغز...

تنشغل مدرسة "هوغوارتس" للسحر والسحرة خلال شهر شباط الجاري في لعبة "هاري بوتر: لغز هوغوارتس" بالمناسبة الاجتماعية الأبرز لهذا الموسم: الحفل الكبير! في هذه المغامرة المميّزة، يمكن لطلبة السنة الرابعة وما فوق المشاركة في أنشطة التخطيط والتحضير لهذا الحفل الراقص الأوّل بعد ساعات الدراسة. وعلى الطلبة اتخاذ قرارات وخوض عدة تجارب اجتماعية والتعاون مع زملائهم لبذل مجهود مشترك لإنجاح هذا الحدث الهام.

خلال هذه المهمّة، يساعد اللاعبون زملاءهم في "هوغوارتس" لتحقيق تطلّعاتهم الخاصة في هذه المناسبة. على سبيل المثال، ترغب الطالبة المحبوبة من منزل "هافلباف" بيني في ترؤس لجنة التزيين، ولكن الثنائي الماكر ميرولا وإيزمِلدا يخطّطان لعمل تخريبي. أمّا الطلبة الخجولين مثل رُوان يحتاجان إلى نصائح لتحويل مظهرهم وإلى تشجيع لكي يكونوا على أتمّ الاستعداد للحفل.

وقبل بدء الحدث الأهم، يمكن للاعبين زيارة القاعة الكبرى للتحدث إلى زملاء مثل توليب وبارنابي ورُوان وبين وميرولا وبيني وغيرهم، وللعثور على صديق لدعوته إلى حضور الحفل معهم. كذلك، يمكن للاعبين اختيار زيّ لارتدائه إلى الحفل من مجموعة أزياء أعدّها أندريه، الطالب المحب للموضع من منزل "رافينكلو".