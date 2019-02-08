رومانيا تعترف بزعيم المعارضة جوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا

أعلن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، اليوم الجمعة، اعرتاف بلاده رسمياً بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيساً شرعياً مؤقتاً لفنزويلا لتنضم بذلك إلى دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وبعض الدول في أميركا اللاتينية.

وانضمت نحو 20 دولة من الاتحاد الأوروبي، بينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، إلى الولايات المتحدة في الاعتراف بجوايدو والضغط على الرئيس نيكولاس مادورو ليدعو لانتخابات جديدة.

ومع ذلك، ذكرت مصادر دبلوماسية أن إيطاليا عرقلت إصدار الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين لبيان مشترك باعتراف الدول الأعضاء في التكتل مجتمعة بجوايدو رئيساً مؤقتاً.

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وقالت الرئاسة الرومانية، في بيان "تم اتخاذ قرار الرئيس بعد تحليل حذر شمل الجوانب السياسية والدبلوماسية والقانونية آخذاً في الاعتبار أن أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدداً من الحلفاء والشركاء من أوروبا ومنطقة الأطلسي اعترفوا بشرعية الرئيس المؤقت خوان جوايدو".

وتتولى رومانيا حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.