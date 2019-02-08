ميركل تلتقي رئيس وزراء لوكسمبورج الأربعاء القادم في برلين

المستشارة الالمانية انجيلا ميركل وكالات: أكد متحدث الحكومة الألمانية، شتيفان زايبرت، أن المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل سوف تلتقي رئيس وزراء لكسمبورج كزافيه بيتيل يوم "الأربعاء" القادم بمقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين كزافيه بيتيل يوم "الأربعاء" القادم بمقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين وأضاف أن اللقاء سوف يتناول دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك ، فضلا عن السياسة الأوروبية المشتركة .

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