إندونيسيا تعلن حالة الطوارئ في جزيرة سياو

وكالات:

أعلنت السلطات الإندونيسية حالة الطوارئ بجزيرة "سياو" بسبب استمرار انبعاث الحمم والرماد من بركان "كارانجيتانج" الذي تسبب في إجلاء أكثر من 100 شخص وعزل بعض القرى.

كما أعلنت السلطات أن المنطقة الآمنة على مسافة 4 كيلومترات من فوهة البركان، وعلى

مسافة 500 متر على طرفي تدفقات الحمم البركانية.

واتخذت حكومة "سياو" هذا القرار بعدما عزلت أنهار من الحمم البركانية قريتي "باتوبولان" و"بيبا" بشمال غربي الجزيرة، ولم يعد الوصول إليهما متاحا سوى

عبر البحر، وفقا لما جاء في بيان.

ويوجد بإندونيسيا أكثر من 400 بركان، بينها 129 في حالة نشطة، وتصنف 65 منها بأنها "براكين خطيرة".

وتقع إندونيسيا في نطاق دائرة ما يطلق عليه "حزام النار" في المحيط الهادئ، التي تتسم بنشاط زلزالي وبركاني كبير، كما تحدث فيها قرابة 7 آلاف هزة أرضية سنويا.