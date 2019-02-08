الخارجية الأمريكية تطالب بردع برنامج طهران الصاروخي

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طالب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بفرض قيود دولية صارمة على طهران للحد من البرنامج الصاروخي الإيراني.
وكتب بومبيو على مدونته على تويتر، قائلا:"الإطلاق الصاروخي الأخير(لإيران) يثبت مرة أخرى أن التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران لا يحد من برنامجها الصاروخي".
وأضاف بومبيو:"إيران تتحدى مجلس الأمن الدولي بزيادة إمكاناتها في مجال الصواريخ الباليستية. فلذلك يجبعلينا اتخاذ المزيد من الإجراءات التقييدية الصارمة لاحتواء برنامج إيران الصاروخي".
وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الدفاع الإيراني، العميد قاسم تقي زادة، يوم أمس الخميس، أن طهران أطلقت بنجاح، الثلاثاء، قمر "دوستي" (الصداقة) الصناعي، بعد فشل تجربة الإطلاق الأولى منتصف يناير
وذكر المسؤول الدفاعي أن صاروخ "سفير" الحامل لقمر "دوستي" نقله إلى مداره المحدد، مضيفا أن قمر "طلوع" للاتصالات سيوضع في مداره المقصود "في القريب العاجل"، موضحا أن ذلك سيحدث في غضون الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.
وسارعت الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا لإدانة تجارب إيران في هذا المجال بشدة، معتبرة إياها مخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، فيما شددت طهران على أن تجاربها سلمية حصرا ولا تنتهك هذا القرار.
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