موسكو: العملية العسكرية في إدلب ستكون منظمة بشكل فعال

وكالات:

أكدت وزارة الخارجية الروسية -اليوم الجمعة، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم "- أن العملية العسكرية المحتملة في إدلب ستكون منظمة بشكل فعال إذا تمت، مؤكدة أن موسكو لن تسمح بوجود محميات للإرهاب في سوريا.

كانت الخارجية الروسية أعلنت، أمس الخميس، بأن لديها معلومات تدل على تحضير تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي لشن هجوم كبير في إدلب؛ في سعيه إلى بسط سيطرته على منطقة خفض التوتر، وقالت المتحدثة باسم الخارجية

ماريا زاخاروفا "إنه بحسب المعلومات الواردة فإن جبهة النصرة دعت أواخر الشهر الماضي حلفاءها المزعومين من المجموعات العاملة في إدلب، للتعاون في التحضير لشن عملية عسكرية كبيرة محتملة، ومن البديهي أن هدف الإرهابيين النهائي هو بسط السيطرة على منطقة خفض التوتر في إدلب بأسرها".