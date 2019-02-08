كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت: الدفاع تقبل أبناء المواطنات والعسكريين للالتحاق بالجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، عن بدء رئاسة الأركان العامة للجيش باتخاذ الإجراءات كافة اللازمة، استعداداً منها لقبول دفعة جديدة من أبناء الكويتيات وأبناء العسكريين للالتحاق بالجيش الكويتي مطلع شهر مارس (آذار)المقبل.
وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الكويتية ونشره الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام الكويتية، اليوم الجمعة، إن الهدف هو دعم الجيش الكويتي بالطاقات البشرية المؤهلة التي يحتاج إليها، من خلال إعداد وتدريب المقبولين منهم بالشكل الذي يتناسب مع حاجة مختلف وحدات الجيش.
وأضاف البيان، أن "هذا الإعلان جاء حرصاً على إتاحة الفرصة لهم للعمل جنباً إلى جنب مع إخوانهم منتسبي الجيش الكويتي لخدمة هذا الوطن، تحت قيادة أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة".
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