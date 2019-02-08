كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رومانيا تعترف بـ"غوايدو" رئيساً مؤقتاً لفنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس اليوم الجمعة، إن بلاده اعترفت رسمياً بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً شرعياً مؤقتاً لفنزويلا، لتنضم بذلك إلى تحرك منسق للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وانضمت نحو 20 دولة من الاتحاد الأوروبي، بينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، إلى الولايات المتحدة في لاعتراف بغوايدو والضغط على الرئيس نيكولاس مادورو، ليدعو لانتخابات جديدة.

ومع ذلك ذكرت مصادر دبلوماسية أن إيطاليا عرقلت إصدار الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين لبيان مشترك باعتراف الدول الأعضاء في التكتل مجتمعة بغوايدو رئيساً مؤقتاً.

وقالت الرئاسة الرومانية في بيان "تم اتخاذ قرار الرئيس بعد تحليل حذر شمل الجوانب السياسية والدبلوماسية والقانونية آخذاً في الاعتبار أن أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدداً من الحلفاء والشركاء من أوروبا ومنطقة الأطلسي اعترفوا بشرعية الرئيس المؤقت خوان غوايدو".

وتتولى رومانيا حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.