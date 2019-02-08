كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تسلم قطر 6 طائرات دون طيار من طراز "بيرقدار" قريباً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد تركيا لتسليم قطر 6 طائرات دون طيار من طراز "بيرقدار تي بي 2"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وذكرت الوكالة القطرية، اليوم الجمعة، أن "تركيا تستعد لتسليم قطر 6 طائرات دون طيار من طراز "بيرقدار TB2" ضمن صفقة وقعت بين الجانبين عام 2018".

​وكانت قطر وتركيا وقعتا الصفقة، من خلال القوات المسلحة القطرية، وشركة "بيكار" التركية لصناعة الطائرات، على هامش معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري "ديمدكس 2018".

وتضمنت الصفقة أيضا، محطات تحكم، وأدوات ومعدات تقنية ولوجستية خاصة بهذه الطائرات.

وتتميز طائرة "بيرقدار" بقدرتها على التحليق لمدة 25 ساعة دون انقطاع، والقيام بمهامها خلال الليل والنهار، وتستطيع نقل حمولة تزن نحو 100 كيلوغراما.