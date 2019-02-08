عاجل.. توقيف سائق”طاكسي” الذي صدم شرطي وتسبب في وفاته.. كان في حالة سكر طافح!

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، اليوم الجمعة، من توقيف سائق السيارة الذي صدم عمدا موظف شرطة، برتبة ضابط أمن ممتاز يعمل في فرقة السير والجولان، متسببا في وفاته جراء مضاعفات الإصابات البدنية الخطيرة التي تعرض لها.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث الميدانية والتحريات التقنية المنجزة في هذه القضية قد أسفرت عن توقيف المشتبه به في وقت قياسي، حيث تم ضبطه وهو لا يزال تحت تأثير حالة السكر.
وأضاف البلاغ أن موظف الشرطة الفقيد كان بصدد مزاولة مهمة تنظيم حركة السير والجولان بإحدى المدارات الطرقية بمدينة فاس، صباح اليوم الجمعة، عندما تدخل لتوقيف السائق المخالف بعد ارتكابه لمخالفة مرورية، غير أن هذا الأخير تعمد الفرار، مما تسبب في صدم ضابط الأمن الممتاز بواسطة سيارته.
وأشارت المديرية العامة إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 32 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية.غ
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