الورفلي يعود أخيرا.. هذه تشكيلة الرجاء الأساسية أمام النجم التونسي

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء البيضاوي عن التشكيلة الأساسي للفريق الأخضر، التي ستخوض بعد قليل، مباراة النجم الساحلي التونسي، برسم إياب ربع نهائي البطولة العربية للأندي “كأس زايد”، والتي ستقام على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة.
ولم تحمل تشكيلة المدرب الفرنسي أي مفاجآت، مقارنة بالتشكيل الأساسي الذي دأب الفريق الاعتماد عليه في المباريات الحاسمة، باستثناء عودة المدافع سند الورفلي، الذي عاد اخيرا للفريق الأخضر، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.
إليكم التشكيلة الأساسية للرجاء في هذه المباراة:
أنس الزنيتي، في حراس المرمى، سند الورفلي، بدر بانون، عبد الرحيم الشاكير، فابريس نغاه في الدفاع، إبراهيما نياسي، أيوب نناح، عبد الإله الحافيظي، في الوسط، سفيان رحيمي، زكياء حدراف، ومحسن ياجور، في الخط الأمامي.
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