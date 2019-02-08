وفد كويتي يزور إسرائيل بالتنسيق مع مكتب نتنياهو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - زار وفد من الكويت إسرائيل، هذا الأسبوع، علما أنه لا توجد علاقات بين الدولتين. وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الجمعة، إن الوفد مكث في إسرائيل عدة أيام.

وبحسب الإذاعة، فإن الوفد يضم عددا من الأشخاص، وأنه لا يمثل الكويت. لكن رغم ذلك، أكدت الإذاعة على أن دخول الوفد إلى البلاد حصل مصادقة مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي تم تنسيق الزيارة معه.

وزار الوفد الكويتي معالم دينية، بينها المسجد الأقصى، ومؤسسات تعليمية، بينها جامعة حيفا، وما يسمى بـ"متحف التسامح" الذي بني على مقبرة مأمن الله بعد مصادرتها من الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة.

ويبدو هذا وفد تطبيعي بامتياز مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما تعلن الكويت أن لا نية لها بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

ويذكر أن وفودا من البحرين والإمارات والسعودية زارت إسرائيل والتقت مع مسؤولين فيها، وشاركت في ندوات في معاهد إسرائيلية.