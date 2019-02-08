شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي سعودي يجري 6 عمليات قلب مفتوح في المكلا والان مع التفاصيل

أجرى فريق طبي تطوعي تابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم امس خمس عمليات قلب مفتوح و13 عمليات قسطرة علاجية، في اليوم السادس من الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال اليمن في مدينة المكلا، التي تستمر خلال الفترة من 2 - 9 فبراير الجاري.

وأوضح استشاري القلب الدكتور باسل هداد أن حالات القسطرة العلاجية تكللت بالنجاح نتيجة لنوعية الأطباء المتواجدين في الحملة وكذلك التجهيزات المتوفرة، مضيفًا بأن بعض الحالات كانت صعبة ومعقدة.

وبلغ إجمالي العمليات التي تمت خلال الحملة حتى اليوم السادس 24 عملية قلب مفتوح و64عملية قسطرة علاجية.

وكان قد دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال اليمن التي تنفذ بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مركز نبض الحياة بالمكلا خلال الفترة من 2-9 فبراير الجاري .

وفي حفل التدشين الذي أقيم بالمناسبة أكد محافظ حضرموت أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كان ولايزال جسر إمداد لتلبية الكثير من الاحتياجات الصحية والتنموية والخدمية والاقتصادية لأهل اليمن بشكل عام وحضرموت بشكل خاص مؤكدا أن قيادة المملكة قريبة جدا من معاناة شعبنا في هذه الظروف والمرحلة الاستثنائية ، مقدما شكره للمشاركين في هذه الحملة إصرارهم وتحملهم مشقة السفر لتخفيف معاناة إخوانهم المرضى.

كما أشاد المحافظ البحسني بما يقدمه مركز نبض الحياة من خدمات متواصلة وحرصه على استقدام خبرات مؤهلة ومتميزة في علاج وجراحة أمراض القلب متمنيا لكوادر مركز نبض الحياة الاستفادة من خبرات الاختصاصيين المشاركين في هذه الحملة المباركة التي نتمنى أن تتبعها حملات طبية أخرى تصل لكل مريض وتخفف من أوجاعه ومعاناته.

من جانبه أكد الأخ نايف العسيري ممثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن مركز الملك سلمان دأب وسيستمر في خدمة أشقائنا في اليمن بتقديم كافة الإمكانات ، مشيرا إلى أن هذه الحملة المباركة ستخفف معاناة المرضى الأطفال عبر تنفيذ عمليات جراحية وعمليات قسطرة من قبل اختصاصيين ذوي خبرة، وأن المملكة ستكون دائما مساندة وداعمة للقطاع الصحي ولن تكون هذه الحملة الأخيرة وسيتم التنسيق لحملات أخرى عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وكان رئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية الأستاذ محمد عوض باشعيب قد كشف في كلمته أن الحملة ستستهدف 120 مريضا من الأطفال من مختلف محافظات اليمن مشيرا إلى أن مؤسسة أمراض القلب تسعد بتدشين هذه الحملة التي يشارك فيها كوكبة ونخبة مميزة من الاختصاصيين المشهود لهم بالكفاءة والأخلاق الذين تحملوا عناء ومشقة السفر ليكونوا بسلم لأوجاع المرضى متمنيا أن تكلل الحملة بالنجاح وأن يشفي الله المرضى.