شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: الكشف عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والحوثي في إطلاق سراح 2000 محتجز والان مع التفاصيل

توصلت لجنة تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثيين الاتفاق على الإفراج عن 2000 شخص من الأسرى المحتجزين.

وقال وكيل وزارة الشباب اليمنية حمزة الكمالي، إن لجنة تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثيين في بلاده توصلت لاتفاق بشأن الإفراج عن الأسرى، ويجري الآن التوصل للأمور الفنية التي تحقق تنفيذ ذلك في أقرب وقت.

وأوضح الكمالي لـ24 أن الأرقام المبدئية تشير إلى الإفراج عن 2000 شخص من الأسرى المحتجزين، وأنه يجري الآن التوصل للاتفاق على الأمور الفنية حول عملية التسليم قريباً.

وأشار المسؤول اليمني أن جلسات التفاوض بين أعضاء لجنة الأسرى ستختتم جلساتها اليوم، بعد 4 أيام من المناقشات في شأن تسليم المحتجزين بين الطرفين.

وشهدت الاجتماعات في الأردن نقاشات إيجابية وبناءة بشأن تطبيق اتفاق ستوكهولم، بحسب ما جاء على لسان المسؤول اليمني.