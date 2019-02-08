شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني يطالب الأمم المتحدة بكشف الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق‎ ستوكهولم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أكد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، أن البيان الصادر عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ‎مارك لوكوك كشف عن مسؤولية ‎مليشيات الحوثي عن عرقلة وصول فرق الأمم المتحدة إلى مخازن الغذاء.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: عكس بيان‎ لوكوك في الإفادة الدورية لمبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، أمام ‎مجلس الأمن الدولي واتخاذ إجراءات رادعة ضد الحوثيين التي قال: ” إنها لم تنفذ حتى اليوم أياً من التزاماتها في اتفاقات السويد”.

وأكد الإرياني أن مصداقية وسمعة ومكانة ‎الأمم المتحدة في اختبار حقيقي وطالبها بأن تقوم بدور أكثر فعالية وتأثير للتخفيف من معاناة المدنيين في مناطق سيطرة ‎المليشيات الحوثية الذين باتوا دروعا بشرية لها.

وجدد وزير الإعلام اليمني، مطالبته للأمم المتحدة بكشف الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق‎ ستوكهولم وفتح ممرات آمنة لقوافل الإغاثة الإنسانية وتفريغ مخزون القمح في مخازن الغذاء كون ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح.