شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على إفريقى يزيف العملات الورقية بالبحرين والان نبدء بالتفاصيل

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية البحرينية القبض على إفريقى متهم بتزييف عملات ورقية بإستخدام مواد كيماوية

وكانت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني قد توصلت إلى صحة المعلومات الأولية التى أشارت إلى قيام المتهم بالتورط فى أعمال التزييف ، تم تحديد هويته والقى القبض عليه بالأدوات المستخدمة في عمليات الاحتيال.

وأشار مدير عام الإدارة إلى أنه جار استكمال الاجراءات القانونية ، تمهيدا لإحالة القضية للنيابة العامة.