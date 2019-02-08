القبض على إفريقى يزيف العملات الورقية بالبحرين

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وكانت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني قد توصلت إلى صحة المعلومات الأولية التى أشارت إلى قيام المتهم بالتورط فى أعمال التزييف ، تم تحديد هويته والقى القبض عليه بالأدوات المستخدمة في عمليات الاحتيال.
وأشار مدير عام الإدارة إلى أنه جار استكمال الاجراءات القانونية ، تمهيدا لإحالة القضية للنيابة العامة.
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