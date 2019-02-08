دعوات أمريكية لفرض قيود دولية صارمة على برامج إيران الصاروخية

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لفرض قيود دولية صارمة للحد من البرنامج الصاروخي الإيراني.

وكتب بومبيو بمدونة صغير على تويتر "الإطلاق الصاروخي الأخير لإيران يثبت مرة أخرى أن التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران لا يحد من برنامجها الصاروخي".

وأضاف بومبيو:"إيران تتحدى مجلس الأمن الدولي بزيادة إمكاناتها في مجال الصواريخ الباليستية ويجب علينا اتخاذ المزيد من الإجراءات التقييدية الصارمة لاحتواء برنامج إيران الصاروخي".

وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الدفاع الإيراني، العميد قاسم تقي زادة، أن طهران أطلقت بنجاح، الثلاثاء، قمر "دوستي" (الصداقة) الاصطناعي، بعد فشل تجربة الإطلاق الأولى منتصف يناير الماضي.

وذكر المسؤول الدفاعي أن صاروخ "سفير" الحامل لقمر "دوستي" نقله إلى مداره المحدد، مضيفا أن قمر "طلوع" للاتصالات سيوضع في مداره المقصود "في القريب العاجل"، موضحا أن ذلك سيحدث في غضون الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

ودانت الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا بشدة تجارب إيران في هذا المجال، معتبرة إياها مخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، فيما شددت طهران على أن تجاربها سلمية حصرا ولا تنتهك هذا القرار.