العصار يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربى" وشركة "JST" الكورية

اليوم السابع
شهد الدكتور محمد سعيد العصار- وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وشركة " JST"، وهى إحدى الشركات الرائدة بكوريا الجنوبية، فى مجال تكنولوجيا تحويل المخلفات الصلبة إلى الوقود البديل "RDF" وذلك بديوان عام الوزارة.
يأتى توقيع هذا البروتوكول، فى ظل اهتمام الدولة باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ خطة متكاملة لإدارة المخلفات والمساهمه فى تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، حيث يهدف هذا البروتوكول إلى التعاون مع شركة (JST) والإنتاج الحربى لإقامة محطات...
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