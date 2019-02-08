مادورو وزوجته يوقعان على عريضة موجهة إلى ترامب

انضم الرئيس الفنزويلي، ​نيكولاس مادورو​، وزوجته، سيليا فلوريس، إلى حملة جمع التواقيع، على خطاب موجه إلى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، للمطالبة بعدم التدخل الأميركي في شؤون البلاد.

وتهدف الحملة التي أعلن عنها مادورو نفسه، إلى جمع 10 ملايين توقيع على الأقل ضد التدخل الأميركي في شؤون ​فنزويلا​ على خلفية الأحداث الأخيرة في البلاد.

وكان مادورو القى خطابا في ساحة بوليفار بكاراكاس، قال فيه إن الزعيم الأميركي دونالد ترامب، يعتزم تعطيل مبادرة الحوار التي اقترحتها ​أوروغواي​ و​المكسيك​ بمساعدة دول المجموعة الكاريبية (كاريكوم) من أجل التوصل إلى حل سلمي لصالح فنزويلا.